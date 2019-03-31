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غداً.. تتويج الفائزين والفائزات بجائزة أهالي جدة لـ «المعلم المتميز»

غداً.. تتويج الفائزين والفائزات بجائزة أهالي جدة لـ «المعلم المتميز»
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تواصل – جدة:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، رئيس مجلس جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، غداً الاثنين، حفل تتويج الفائزين والفائزات بالجائزة في نسختها السابعة، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبد العزيز.

وتعد جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، إحدى مبادرات المجلس المحلي لتنمية محافظة جدة وتطويرها، التي صِيغت بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بما ينعكس إيجابًا في التنافس بين معلمي جدة ومعلماتها، والارتقاء بمستوى الأداء، واستكشاف مشاريع متميزة في كل عام من معلمي جدة ومعلماتها.

علاوة على ما تمثله من تقدير لهم من الأهالي والطلبة والطالبات والمجتمع بشكل عام، حيث حققت نجاحاً واسعاً خلال السنوات الست الماضية ضمن لها الاستمرارية.

يذكر أن الجائزة قد توجت في نسختها الماضية 15 فائزاً وفائزة من إجمالي مرشحين بلغ عددهم 9000 معلم ومعلمة، خضعت مشاريعهم المقدمة لمعايير الجائزة بإشراف عدد من اللجان.

 

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