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المدينة.. ضبط سكن عمالة تحول إلى مصنع عطور وكريمات (صور)

المدينة.. ضبط سكن عمالة تحول إلى مصنع عطور وكريمات (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة من ضبط وإغلاق سكن عمالة يتم خلاله تصنيع وتعبئة وتوزيع العطورات والكريمات ومستحضرات التجميل بشكل مخالف.

وأكدت أمانة المدينة في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أنها وبالتعاون مع فرع وزارة التجارة والاستثمار وقوة المهمات والواجبات تمكنوا من ضبط وإغلاق سكن عمالة يتم فيه تصنيع وتعبئة وتوزيع العطورات والكريمات ومستحضرات التجميل بشكل مخالف.

وأوضحت الأمانة أنه جرى إتلاف 816 عبوة خمرية و55 كيلوجراماً من الفازلين والعطور، كما قامت بنشر صور لعملية الضبط والمداهمة.

 

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