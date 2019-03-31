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لأول مرة منذ 17 عاماً.. كاميرات المراقبة ترصد حيواناً نادراً بالإمارات

لأول مرة منذ 17 عاماً.. كاميرات المراقبة ترصد حيواناً نادراً بالإمارات
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تواصل – وكالات:

رصدت هيئة البيئة في أبو ظبي فصيلاً نادراً من الثعالب في جبل حفيت، في الإمارات العربية المتحدة، وذلك لأول مرة منذ 17 عاماً.

ويعرف الحيوان النادر باسم ثعلب بلانفورد، أما الاسم العلمي له فهو “Vulpes cana”.

وبالرغم من ندرة ثعلب بلانفورد، إلا أنه ليس مصنفاً بين الحيوانات المهددة بالانقراض حتى اللحظة، حسب قوائم الاتحاد العالمي لحماية البيئة.

ويبلغ طول ثعلب بلانفورد قرابة 40 – 50 سنتيمترا، ويزن بين 3 و4 كغ، في حين ينتشر في المناطق الجبلية الصخرية حيث يبني أوكاره بين الصخور الكبيرة.

كما يصنف الحيوان النادر بين الحيوانات النشطة ليلا، ويتميز عن فصائل الثعالب الأخرى بقدرته على السير بسهولة على المنحدرات.

وجرى رصد وتصوير الثعلب النادر بواسطة عدسة كاميرا مخفية، كانت قد نصبتها هيئة البيئة في أبو ظبي، في منطقة صخرية من جبل حفيت القريب من مدينة العين.

وتنتشر ثعالب بلانفورد في مناطق واسعة من آسيا والشرق الأوسط، وخاصة في إيران وتركيا والإمارات والسعودية، كما يعتقد الخبراء بوجودها في كل من السودان واليمن وإريتريا.

 

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