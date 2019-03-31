9 فوائد طبية مذهلة للسمسم.. يحمي من السرطان والسكر والسمنة

تواصل – وكالات:

يحتوي السمسم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، إذ إنه يحتوي على البروتين والسكريات والألياف وفيتامين (أ وب)، وبعض الفيتامينات الأخرى التي تحافظ على صحة الجسم.

فوائد تناول السمسم

1- يحتوي السمسم على بعض الخصائص التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض والأوبئة.

2- يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي تحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهابات المفاصل والعضلات.

3- كما يحتوي على بعض الألياف التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتحمى الجسم من الإصابة بالأمراض السرطانية.

4- يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميه من الإصابة بالأزمات القلبية.

5- تناول السمسم يحد من خطر الإصابة بمرض السكر والسمنة ولكن بكميات معتدلة وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

6- يحافظ على مستوى ضغط الدم ويساعد على خفضه، لذلك ينصح مرضى الضغط المرتفع بتناول السمسم.

7- نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات فأنه يحد من خطر الإصابة بالأنيميا.

8- يحتوي السمسم على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى التي تحافظ على صحة البشرة ويحد من خطر الإصابة بالتجاعيد وعلامات التمدد والهالات السوداء.

9- يدعم صحة الغدة الدرقية، حيث أنه مصدر جيد للحديد والنحاس والزنك والفيتامينات الأخرى.