إليك طريقة لتحويل راديو السيارة العادي إلى «رقمي»

تواصل – وكالات:

أفادت مجلة السيارات “أوتو بيلد” الألمانية بأنه يمكن تحويل راديو السيارة العادي إلى راديو رقمي بأقل تكاليف ممكنة، وذلك بواسطة مُهايئ DAB+ مثل Pure Highway 600 و Lenco DAC-100.

وأوضحت المجلة أن التجهيز اللاحق بهذا المُهايئ سيساعد على وصول إشارة الراديو إلى السيارة عن طريق إشارة رقمية وليس عبر موجات الراديو.

ويتم تثبيت المُهايئ في حامل على الزجاج الأمامي مثلاً. ويوصى بنقل الإشارة إلى راديو السيارة عبر كابل AUX؛ في حين أن النقل عبر أجهزة إرسال FM غالباً ما يظهر معه تشوش بسبب الترددات المتداخلة.

جدير بالذكر أن الراديو الرقمي يتميز بجودة صوت أفضل، مع المزيد من البرامج والمزيد من المعلومات الإضافية المستقبلة.