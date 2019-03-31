الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المالكي» يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة إعادة الرسوم الحكومية للمنشآت

«المالكي» يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة إعادة الرسوم الحكومية للمنشآت

مشهد إنساني رائع.. عامل نظافة يتصدق على امرأة محتاجة (فيديو)

مشهد إنساني رائع.. عامل نظافة يتصدق على امرأة محتاجة (فيديو)

«الإنذار المبكر» يُحذِّر أهالي منطقة الرياض

«الإنذار المبكر» يُحذِّر أهالي منطقة الرياض

«وطن بلا مخالف»: ضبط 2.9 مليون مخالف.. وترحيل 723 ألفاً

«وطن بلا مخالف»: ضبط 2.9 مليون مخالف.. وترحيل 723 ألفاً

إليك طريقة لتحويل راديو السيارة العادي إلى «رقمي»

إليك طريقة لتحويل راديو السيارة العادي إلى «رقمي»
0

تواصل – وكالات:

أفادت مجلة السيارات “أوتو بيلد” الألمانية بأنه يمكن تحويل راديو السيارة العادي إلى راديو رقمي بأقل تكاليف ممكنة، وذلك بواسطة مُهايئ DAB+ مثل Pure Highway 600 و Lenco DAC-100.

وأوضحت المجلة أن التجهيز اللاحق بهذا المُهايئ سيساعد على وصول إشارة الراديو إلى السيارة عن طريق إشارة رقمية وليس عبر موجات الراديو.

ويتم تثبيت المُهايئ في حامل على الزجاج الأمامي مثلاً. ويوصى بنقل الإشارة إلى راديو السيارة عبر كابل AUX؛ في حين أن النقل عبر أجهزة إرسال FM غالباً ما يظهر معه تشوش بسبب الترددات المتداخلة.

جدير بالذكر أن الراديو الرقمي يتميز بجودة صوت أفضل، مع المزيد من البرامج والمزيد من المعلومات الإضافية المستقبلة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تعليم صبيا» تكشف آخر تطورات حادث حريق سيارة المعلمات

«تعليم صبيا» تكشف آخر تطورات حادث حريق سيارة المعلمات

شخص يلقي نفسه متعمداً أمام سيارة.. وهكذا تصرف السائق (فيديو)

شخص يلقي نفسه متعمداً أمام سيارة.. وهكذا تصرف السائق (فيديو)

«التجارة» تستدعي 57 سيارة «مرسيدس» بسبب خلل في نظام الأمان

«التجارة» تستدعي 57 سيارة «مرسيدس» بسبب خلل في نظام الأمان

فيديو مثير للجدل.. سيارة تجر مقطورة في شوارع الرياض

فيديو مثير للجدل.. سيارة تجر مقطورة في شوارع الرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

في صحبة الغرباء
مقالات

في صحبة الغرباء

المزيد
من الذي بزكامه آذانا؟!
مقالات

من الذي بزكامه آذانا؟!

المزيد
الطوفان القادم (3)
مقالات

الطوفان القادم (3)

المزيد
غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>