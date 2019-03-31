الإعلان عن ضوابط اختبارات نهاية العام الدراسي

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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اللائحة المنظمة للاختبارات والتقويم المستمر لجميع المدارس الحكومية والأهلية في اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت الإدارة أنه تم تحديد مجموعة من الضوابط والآليات لأداء الاختبارات، لافتة إلى أنه تم منع إدخال أجهزة الاتصالات والجوال لقاعة الاختبار ومنع استخدام الآلة الحاسبة في الاختبار، باستثناء مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية والصف الثالث المتوسط.

وبينت أنه سيتم اقتصار الإجابة على اللون الأزرق، مع التقيد في الإجراءات المتخذة في حالات الغش وفق القواعد التنفيذية في لائحة الطالب الجديدة.

وشددت الإدارة على عدم حرمان أي طالب من دخول الاختبارات إلا بقرار من مدير التعليم، والتعامل مع الطالب المنقطع عن الدراسة لأداء الاختبارات وفق ما ورد في دليل نظم وإجراءات الاختبارات، والتعامل كذلك مع طلاب نظام المقررات في حال الحرمان والرسوب وفق ما ورد في دليل التعليم الثانوي لنظام المقررات.

ولفتت إلى أنه وفق اللائحة؛ فإن رصد نتائج التقويم والدرجات في نظام “نور” يقع ضمن مسؤوليات المعلم، فيما يحق لقائد المدرسة تكليف مسؤول عن إدخال الدرجات خطياً لجميع المواد وطباعة كشف الدرجات ومراجعتها.

من جهة أخرى، أكد المدير العام للتعليم في الرياض حمد الوهيبي، على ضرورة التقيّد بالتعليمات، لافتا إلى أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) لهذا العام تبدأ السابعة صباحًا للمدارس النهارية، والرابعة عصرًا لليلية، فيما حُددت الاستراحة بين الفترتين بـ30 دقيقة.

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