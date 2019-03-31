ارتفاع السكر أثناء الحمل يهدد بـ «اكتئاب بعد الولادة»

تواصل – وكالات:

قالت الجمعية الألمانية للسكري إن سكري الحمل يرفع خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، وذلك استناداً إلى نتائج دراسة حديثة.

وأوضحت الجمعية أن أسباب عدة تقف وراء الأمر، منها عمليات تتعلق بالغدد الصماء العصبية مثل اختلال التفاعل بين المخ والغدة الكظرية، أو تأثير ارتفاع الأنسولين في الدم على الغدة الدرقية، أو اضطراب إفراز هرمون السيروتونين المعروف باسم “هرمون السعادة”، إلى جانب التوتر النفسي الناجم عن السكري.

وتتمثل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة في الحزن، والكآبة، والشعور بالذنب، واضطرابات النوم، وفقدان الشهية، وضعف التركيز، وسرعة الإرهاق، وغالباً ما تظهر هذه الأعراض بعد شهر من الوضع.

لذلك يجب استشارة طبيب نفسي فور ملاحظة الأعراض، لتجنب تحوله إلى اكتئاب مزمن يؤثر سلبياً على علاقة الأم بطفلها، وربما يدفعها إلى التفكير في الانتحار.