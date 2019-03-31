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إطلاق مبادرة تهدف لتوظيف المهندسين السعوديين حديثي التخرج

إطلاق مبادرة تهدف لتوظيف المهندسين السعوديين حديثي التخرج
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين مبادرة تهدف في مرحلتها الأولى إلى توظيف المهندسين السعوديين حديثي التخرج بمختلف تخصصاتهم، لتكون بذلك مرجعاً للمنشآت والشركات والمكاتب الهندسية.

وتمتاز المنصة بأمور عدة أهمها ربط الموقع بالجهات ذات العلاقة للتأكد من أن جميع المسجلين باحثين عن عمل وحديثي تخرج، وتحرص الهيئة أيضاً على حصر جميع المهندسين السعوديين الباحثين عن عمل في مختلف تخصصاتهم.

وتقدم هدف دعم للمنشآت المشاركة من خلال برنامج التوظيف (دعم التوظيف لرفع المهارات) كما أنها تدعم المنشآت المشاركة من خلال برنامج التدريب على راس العمل (تمهير).

وتشتمل المبادرة على الإعلان والدعم للمنشآت والشركات والمكاتب الهندسية التي تساعد في التوظيف بالموقع ومجلة المهندس.

ويتشرط للتسجيل في البرنامج، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون له عضوية الهيئة للتأكد أن المؤهل معتمد، كما يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في إحدى التخصصات الهندسية أو المعمارية.

ومن ضمن شروط التسجيل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون لدى المتقدم عضوية الهيئة للتأكد أن المؤهل معتمد وأن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في إحدى التخصصات الهندسية أو المعمارية.

ولمزيد من المعلومات بالدخول للمنصة على (الرابط).

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