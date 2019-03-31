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كيف يُعامَل منفذ «مذبحة المصلين» داخل السجن في نيوزيلندا؟

كيف يُعامَل منفذ «مذبحة المصلين» داخل السجن في نيوزيلندا؟
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تواصل – وكالات:

أكدت السلطات النيوزيلندية اليوم الأحد أن المشتبه به اليميني المتطرف الذي أطلق النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في وقت سابق من الشهر الحالي، مما أسفر عن مقتل 50 شخصاً، تقدم بشكوى بشأن ظروف السجن.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام النيوزيلندية، فقد تقدم الشاب البالغ من العمر 28 عامًا بشكوى رسمية بشأن حقوقه في السجن.

وقال مصدر في إدارة الإصلاحيات (السجون) لموقع “ستاف” الإخباري النيوزيلندي إن السجين اشتكى من حرمانه من مقابلة الزائرين ومن المكالمات الهاتفية داخل زنزانته في سجن أوكلاند.

وقال متحدث باسم إدارة الإصلاحيات رداً على استفسار من وكالة الأنباء الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد: إن السجين “يتم التعامل معه وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإصلاحيات لعام 2004 والتزاماتنا الدولية تجاه معاملة السجناء”.

وأضاف المتحدث “في هذا الوقت لا يستطيع الوصول إلى التلفزيون أو الراديو أو الصحف ولن يستقبل زوار، ولن يتم تقديم معلومات إضافية في الوقت الحالي لأسباب تتعلق بالأمن التشغيلي”.

وسيظل الأسترالي، الذي يعتقد في تفوق العرق الأبيض، رهن الاحتجاز حتى الخامس من أبريل المقبل عندما تنظر القضية أمام المحكمة العليا في كرايستشيرش.

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