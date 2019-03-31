لماذا أزال الأطباء نصف دماغ هذه الطفلة؟

تواصل – وكالات

خضعت طفلة أمريكية لعملية جراحية رائدة، أُزيل خلالها نصف دماغها، بعدما عانت من نوبات تشنج شديدة طوال عامين كاملين.

بعد ثلاثة أشهر من ولادتها، شخص الأطباء حالة الطفلة كلوي غاي التي تنحدر من ولاية ميسيسبي، بمتلازمة “إيكاردي” وهي حالة نادرة يكون فيها النسيج الذي يربط نصفي الدماغ مفقوداً.

وقد عانت كلوي منذ ذلك الحين من نوبات تشنج شديدة بلغت في بعض الأحيان 100 نوبة في الساعة، إضافة إلى عدم مقدرتها على تناول الطعام والشراب، وخضعت لعلاج صارم بأنواع عديدة من مضادات الاختلاج.

وبعد عامين من معاناتها، اقترح الأطباء استئصال نصف دماغ الطفلة الأيسر الذي تبين بأنه السبب في إصابتها بنوبات التشنج.

وبالفعل قام الأطباء بإجراء عملية جراحية رائدة في أبريل 2018 أزالوا خلالها نصف دماغ الطفلة الأيسر، الأمر الذي أدى إلى توقف نوبات التشنج بشكل نهائي.

وبحسب المعهد الوطني الأمريكي للصحة، فإن حوالي 4 آلف شخص يعانون من متلازمة “إيكاردي” في جميع أنحاء العالم، وحوالي ألف حالة موثقة في الولايات المتحدة وحدها، بحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.