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«المالكي» يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة إعادة الرسوم الحكومية للمنشآت

«المالكي» يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة إعادة الرسوم الحكومية للمنشآت
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تواصل – متابعات:

كشف نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لقطاع التمويل محمد المالكي، عن عدد المنشآت التي استفادت من مبادرة الرسوم الحكومية، كما كشف عن حجم المبالغ التي تم إعادتها لتلك المنشآت.

وأكد المالكي أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أعادت نحو 233 مليون ريال إلى 9810 شركات من خلال مبادرة الرسوم الحكومية.

وأشار إلى أن متوسط الدفعات بلغ نحو 26.2 ألف ريال، وأن عدد طلبات إعادة الرسوم الحكومية بلغ حتى الآن نحو 15.5 ألف طلب، بحسب” الاقتصادية”.

وبين أن نوعية الرسوم المستردة تتمثل في رسوم العمالة الوافدة، والسجلات التجارية، واشتراكات الغرف التجارية، ورخص البلدية، واشتراكات البريد السعودي، وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد أصدر أمراً سامياً باعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، تضمنت مبادرة لإعادة الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال.

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