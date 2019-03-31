مدفعية الاحتلال تقصف شرق غزة.. و«المقاومة» ترد بـ 5 صواريخ

تواصل – وكالات:

قصفت قوات الاحتلال الصهيوني عبر مدفعيتها، فجر اليوم الأحد، 4 مراصد للمقاومة وأرضا زراعية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت فجر اليوم 4 مراصد للمقاومة، شرق دير البلح قذائف، وشرق جحر الديك، وشرق غزة، بـ5 قذائف، كما استهدفت أرضاً زراعية شرق دير البلح. ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة القصف الصهيوني.

وأعلن جيش الاحتلال عن قصف عدة مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة بزعم الرد على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه تجمع أشكول الاستيطاني.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال أنه شخّص إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه الغلاف، وذلك بعد وقت قصير من سماع صفارات الإنذار في تجمع “أشكول” إلى الشرق من القطاع، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن القصف.

واستشهد 4 مواطنين منهم 3 أطفال وأصيب أكثر من 316 فلسطينياً، السبت في قمع قوات الاحتلال الصهيوني للمشاركين في مليونية الأرض والعودة شرق القطاع.