«إيكيا» تُطلق أول سماعة لها.. يمكن استعمالها كطاولة

تواصل – وكالات:

نشرت شركة إيكيا الصور التشويقية لأول سماعة من إنتاجها بعد تعاونها مع شركة السماعات سونوس، وأوضحت الشركة السويدية الشهيرة في عالم الأثاث أن سماعتها الجديدة تحمل اسم Symfonisk WiFi، ويمكن وضعها على الأرضية أو رفوف المكتبة أو تعليقها على الحائط.

وفي حالة وضع السماعة أو تعليقها بجانب السرير، فيمكن استعمالها كطاولة سرير، ويتم نقل بيانات الصوت من الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي إلى السماعة Symfonisk WiFi الجديدة عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية، كما يتم التحكم في السماعة عن طريق تطبيق الهواتف الذكية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك سماعات أخرى من إيكيا بتقنية سونوس، إلا أن الشركة السويدية تتحدث عن مجموعة Symfonisk، والتي تشير إلى وجود موديلات أخرى تعتمد على نفس التقنية.

وتطلق إيكيا سماعتها الجديدة في الأسواق العالمية بدءاً من أغسطس المقبل، ولكنها لم تفصح عن أية بيانات بخصوص أسعار السماعة الجديدة في أسواق المنطقة العربية.