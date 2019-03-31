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«الشؤون الإسلامية» توجه بإنشاء مسجد «حليمة السعدية» في بني سعد

«الشؤون الإسلامية» توجه بإنشاء مسجد «حليمة السعدية» في بني سعد
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فرعها في ميسان بإنشاء المسجد في الموقع المحدد في بني سعد، وذلك بعد نفي  إدارة المساجد بالطائف العام الماضي إنشاء مسجد حليمة السعدية التاريخي في منطقة بني سعد التابعة لمحافظة ميسان.

وأصدرت الوزارة خطاباً رسمياً لإنشاء مسجد حليمة السعدية قبل 5 أيام رداً على خطاب مدير إدارة المشاريع والصيانة بالفرع بشأن بناء المسجد، وذلك بعد التحقق من الموقع بشكل دقيق، إذ تم الوقوف مع كبار السن على الموقع الذي تتداول حقيقته الأجيال وتوارثه الأهالي كابرا عن كابر وجيلا بعد جيل، وصادق على صحة الموقع والآثار شيخ قبيلة الذويبات عبيّد عبدالله الذويبي.

وكانت إدارة المساجد بمحافظة الطائف أشارت في بيان صحفي العام الماضي إلى أنه لا أساس لاعتماد الشؤون الإسلامية مسجد حليمة السعدية كموقع أثري.

وأضافت ما نصه أنه لا يوجد في سجلات مساجد الطائف القديمة والحديثة مسجد بهذا الاسم في ذلك الموقع. وقبل ذلك نفت «السياحة والآثار» وجود أي آثار لحليمة السعدية في بني سعد.

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