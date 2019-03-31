«تعليم مكة» يحقق في اعتداء معلم على طالب وشقيقه

تواصل – مكة المكرمة:

شرعت الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرّمة، وبتوجيهات من المدير العام بالمنطقة، في التحقيق في شكوى اعتداء مُعلم على طالب في إحدى مدارس التعليم ببحرة.

وتعود التفاصيل إلى أن والدة أحد الطلاب تقدمت بشكوى حول تعرض ابنها لاعتداء من أحد المعلمين، الأمر الذي أدى إلى إيذائه بوجهه حسبما ذكرت.

وبحسب مصادر ذكرت أم الطالب أن ابنها تعرَّض للضرب والاعتداء من قِبل أحد المعلمين، وعند حضور أخيه الأكبر في المرحلة الابتدائية نفسها تعرَّض هو الآخر للضرب على وجهه.

من جانبها قالت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة إنها باشرت على الفور التحقيق في القضية؛ حيث صدرت توجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصّي الحقائق، وسيتم اتخاذ الإجراءات التربوية بعد انتهاء التحقيق، وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تضمن حقوق الجميع.