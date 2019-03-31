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الحوثيون يعدمون يمنيًّا رفض تحويل منزله إلى ثكنة عسكرية
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تواصل – وكالات:

أفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن مليشيات الحوثي أعدمت المواطن محمد الياسين في مديرية عبس بسبب منعه عناصر المليشيا من إدخال مدفعية ثقيلة في باحة منزله الواقع قرب خطوط المواجهات الدائرة في غرب محافظة حجة.

ونقل الموقع عن مصادر محلية قولها: إن مليشيا الحوثي تقوم بإدخال الدوريات والآليات القتالية إلى مزارع المواطنين؛ وهو ما يُعرض المدنيين لخطر المواجهات.

ووفقًا للمصادر، فإن المليشيا تُدخل مدافع “الهاون” إلى مزارع المواطنين، وتقوم بإخفائها في منازلهم، بالرغم من أن أسرهم لا تزال فيها؛ وهو ما يجعلهم دروعًا بشرية.

وكانت تقارير حقوقية محلية ودولية قد اتهمت أكثر من مرة مليشيات الحوثي بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، واستخدام المدنيين دروعًا بشرية، وتحويل الأحياء السكنية إلى ثكنات عسكرية.

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