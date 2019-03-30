الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الإنذار المبكر» يُحذِّر أهالي منطقة الرياض

«الإنذار المبكر» يُحذِّر أهالي منطقة الرياض

«وطن بلا مخالف»: ضبط 2.9 مليون مخالف.. وترحيل 723 ألفاً

«وطن بلا مخالف»: ضبط 2.9 مليون مخالف.. وترحيل 723 ألفاً

خادم الحرمين والرئيس التونسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

خادم الحرمين والرئيس التونسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

معلمو مجمع مدارس بتبوك يواصلون امتناعهم عن العمل ويضعون شروطا للعودة

معلمو مجمع مدارس بتبوك يواصلون امتناعهم عن العمل ويضعون شروطا للعودة
0

تواصل – تبوك:

واصل معلمو مجمع مدارس «الجو» بمدينة تبوك، الذي يضم ثلاث مراحل دراسية مختلفة، امتناعهم عن مباشرة أعمالهم، واكتفوا فقط بإثبات حضورهم وانصرافهم بالإدارة التعليمية في المنطقة على مدى أسبوعين متتاليين؛ للمطالبة بعودة الحراسات الأمنية للمجمع، ومحاسبة ولي أمر الطالب الذي يهدد المعلمين بإطلاق النار عليهم.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أنّ طالبًا خرج من المدرسة التي تقع بمنطقة صحراوية تبعد ٣٠ كيلومترًا عن الطريق الرئيسي، بعد نقاش بينه وبين أحد المعلمين بسبب فوضى أثارها داخل الصف أثناء شرح المعلم، الذي استدعى وكيل المدرسة وأجرى نقاشًا مع الطالب.

وبعد فترة وجيزة، عاد الطالب إلى المدرسة برفقة والده الذي تهجم لفظيًّا على المعلمَين، ثم حاول نجله الاعتداء على وكيل المدرسة بطعنه بسلاح أبيض «سكين» في الصدر، وأثناء تفاديها من قِبل المجني عليه استقرت بيده.

ونُقل المصاب إلى مستشفى الملك خالد بتبوك، وأجريت له عملية جراحية استغرقت تسع ساعات، وتكللت بالنجاح.

وأبدى معلمون في تصريحات صحفية تذمرهم من عدم تجاوب الإدارة التعليمية في تبوك معهم واكتفائها بالرد عليهم، بضرورة مباشرة أعمالهم بالمدرسة وعدم ترك الطلاب بلا معلمين، وأنّ هناك متابعة للحادثة من قبل الجهات الأمنية.

وكانت «تعليم تبوك» أعلنت فتح تحقيق في حادثة اعتداء طالب على «الوكيل المكلف»؛ حيث صرح المتحدث الرسمي باسم الإدارة تعليم تبوك علي القرني، بأنّه تم تشكيل لجنة ستتولى المتابعة والتحقيق في القضية، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما حدث، فيما تم تحويل القضية مباشرة في جانبها الأمني إلى شرطة المنطقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التجارة» تضبط إطارات سيارات منتهية الصلاحية في «تبوك»

«التجارة» تضبط إطارات سيارات منتهية الصلاحية في «تبوك»

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية وأتربة على 3 مناطق

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية وأتربة على 3 مناطق

الأرصاد تنبه من رياح سطحية مثيرة للغبار على منطقة تبوك

الأرصاد تنبه من رياح سطحية مثيرة للغبار على منطقة تبوك

عسير.. الإطاحة بشخصين اعتديا على عامل محطة بنزين في الحرجة

عسير.. الإطاحة بشخصين اعتديا على عامل محطة بنزين في الحرجة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

من الذي بزكامه آذانا؟!
مقالات

من الذي بزكامه آذانا؟!

المزيد
الطوفان القادم (3)
مقالات

الطوفان القادم (3)

المزيد
غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد
العمل المؤسسي في العائلة 
مقالات

العمل المؤسسي في العائلة 

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>