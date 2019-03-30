معلمو مجمع مدارس بتبوك يواصلون امتناعهم عن العمل ويضعون شروطا للعودة

تواصل – تبوك:

واصل معلمو مجمع مدارس «الجو» بمدينة تبوك، الذي يضم ثلاث مراحل دراسية مختلفة، امتناعهم عن مباشرة أعمالهم، واكتفوا فقط بإثبات حضورهم وانصرافهم بالإدارة التعليمية في المنطقة على مدى أسبوعين متتاليين؛ للمطالبة بعودة الحراسات الأمنية للمجمع، ومحاسبة ولي أمر الطالب الذي يهدد المعلمين بإطلاق النار عليهم.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أنّ طالبًا خرج من المدرسة التي تقع بمنطقة صحراوية تبعد ٣٠ كيلومترًا عن الطريق الرئيسي، بعد نقاش بينه وبين أحد المعلمين بسبب فوضى أثارها داخل الصف أثناء شرح المعلم، الذي استدعى وكيل المدرسة وأجرى نقاشًا مع الطالب.

وبعد فترة وجيزة، عاد الطالب إلى المدرسة برفقة والده الذي تهجم لفظيًّا على المعلمَين، ثم حاول نجله الاعتداء على وكيل المدرسة بطعنه بسلاح أبيض «سكين» في الصدر، وأثناء تفاديها من قِبل المجني عليه استقرت بيده.

ونُقل المصاب إلى مستشفى الملك خالد بتبوك، وأجريت له عملية جراحية استغرقت تسع ساعات، وتكللت بالنجاح.

وأبدى معلمون في تصريحات صحفية تذمرهم من عدم تجاوب الإدارة التعليمية في تبوك معهم واكتفائها بالرد عليهم، بضرورة مباشرة أعمالهم بالمدرسة وعدم ترك الطلاب بلا معلمين، وأنّ هناك متابعة للحادثة من قبل الجهات الأمنية.

وكانت «تعليم تبوك» أعلنت فتح تحقيق في حادثة اعتداء طالب على «الوكيل المكلف»؛ حيث صرح المتحدث الرسمي باسم الإدارة تعليم تبوك علي القرني، بأنّه تم تشكيل لجنة ستتولى المتابعة والتحقيق في القضية، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما حدث، فيما تم تحويل القضية مباشرة في جانبها الأمني إلى شرطة المنطقة.