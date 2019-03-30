«النقل العام»: تنظيم جديد لنشاط توجيه مركبات البضائع.. قريباً

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كشف المتحدث الرسمي في هيئة النقل العام عبدالله المطيري، عن قرب إطلاق تنظيم جديد مُتعلق بنقل البضائع؛ بحيث يكون مشابهاً لنشاط توجيه مركبات الأجرة.

وأوضح المطيري وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن الهيئة ستباشر إصدار الموافقات اللازمة للتنظيم الجديد قريباً، لافتاً إلى أن هذا التنظيم جاء نتيجة الخبرة في نشاط توجيه مركبات الأجرة.

وأشار إلى أن قطاع الأجرة يتأثر بعامل التنافسية وتنوع الخدمات، موضحاً أن استخدامات التقنية الحديثة وتطبيقات الأجهزة الذكية أسهمت في زيادة الانتشار الخاصة بخدمات الأجرة على مستوى مناطق المملكة.