استمرار الأمطار.. تعرف على توقعات طقس اليوم في كافة المناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، وكذلك على منطقتي الشرقية والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، والباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار و التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية و منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20- 42 كم / ساعة و تكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة من 15- 40 كم / ساعة على الجزء الجنوبي، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة من 15- 40 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج.