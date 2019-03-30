خادم الحرمين يستقبل حاكم إمارة الفجيرة بمقر إقامته في تونس

تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، في مقر إقامته بتونس، مساء السبت، صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة.

ونقل سموه لخادم الحرمين الشريفين، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، فيما حمله الملك المفدى نقل تحياته لسموه.

وجرى خلال الاستقبال، الحديث عن العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما حضر، معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

وحضره من الجانب الإماراتي، معالي وزير الدولة لشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، ومعالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية سيف الهاجري، ومدير صندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي، ومعالي مستشار سمو حاكم الفجيرة سعيد الرقباني، ومدير عام ديوان سمو الحاكم محمد الضنحاني، وسفير الإمارات لدى تونس محمد المنصوري.