خادم الحرمين يستقبل نائب رئيس وزراء سلطنة عمان

تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، في مقر إقامته بتونس، مساء اليوم ، صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عُمان.

ونقل سموه لخادم الحرمين الشريفين، تحيات جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، فيما حمله الملك المفدى نقل تحياته لجلالته.

وجرى خلال الاستقبال، الحديث عن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما حضر معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

كما حضره من الجانب العُماني، معالي أمين عام وزارة الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ومستشارا سمو نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن حمد البادي، وسيف بن أحمد الصوافي.