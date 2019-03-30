«ساما»: ارتفاع قروض الصحة والتعليم والسلع المعمرة

تواصل – الرياض:

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن ارتفاع القروض الاستهلاكية لغرض السياحة والسفر والرعاية الصحية والتعليم والأثاث والسلع المعمرة والسيارات ووسائل النقل الشخصية وترميم وتحسين العقارات، في الربع الرابع من عام 2018 بالمقارنة بالربع الثالث.

وأوضحت أن القروض لغرض السياحة والسفر ارتفعت من 451 مليون ريال في الربع الثالث إلى 484 مليونا في الربع الرابع، ولغرض الرعاية الصحية ارتفعت من 486 مليون ريال إلى 703 ملايين، أما قروض التعليم فارتفعت من 3.477 مليار ريال إلى 3.522 مليار.

وأضافت أن قروض الأثاث والسلع المعمرة ارتفعت من 11.383 مليار ريال في الربع الثالث إلى 12.499 مليار في الربع الرابع، وارتفعت السيارات ووسائل النقل الشخصية من 15.904 مليار ريال إلى 16.789 مليار، أما الترميم وتحسين العقارات فارتفعت من 26.740 مليار ريال إلى 28.055 مليار.

وأشارت “ساما” في نشرتها الشهرية إلى أن أرقام القروض المعلنة لا تشمل قروض التمويل العقاري ولا التأجير التمويلي، كما لا تشمل التمويل الممنوح لغرض المتاجرة بالأسهم.