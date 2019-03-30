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خادم الحرمين يستقبل أمير الكويت في مقر إقامته بتونس

خادم الحرمين يستقبل أمير الكويت في مقر إقامته بتونس
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تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر إقامته بتونس، مساء اليوم ، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال،  صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما حضر أيضا، معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

كما حضره من الجانب الكويتي، معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وعدد من المسؤولين.

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