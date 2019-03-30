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إصابة 7 أشخاص بينهم طفلة في حادثي تصادم بالباحة (صور)

إصابة 7 أشخاص بينهم طفلة في حادثي تصادم بالباحة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أصيب 7 أشخاص في حادثي تصادم متفرقين بمنطقة الباحة، مساء السبت، أحدهما عند “نزول شمرخ الجديد” والآخر على طريق “جرب – مثلث الإسكان مع كرا”.

وأوضح الناطق الاعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة، تلقت بلاغا عن حادث انقلاب، في تمام الساعة 18:21 من مساء السبت على الرقم الموحد ( 997 ) الموقع نزول شمرخ الجديد.

وبين أنه تم توجيه فرقتين إسعافيه من الهلال الأحمر بنخال ومن مركز اسعاف الأطاولة للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابة لطفلة وكانت إصاباتها خطيرة توقف قلب وتنفس وتم التعامل مع الإصابة إسعافياً بالموقع وعمل (CPR) الانعاش القلبي الرئوي لها حتى وصولها لمستشفى القرى، وتم إعادة النبض والتنفس لها، كما أفاد أيضا بوجود إصابة شخصين آخرين تم علاجهما بالموقع.

ومن جانب آخر أفاد “الزهراني” بوقوع أربع حالات إصابة في الحادث الآخر، حيث أشار إلى ورود بلاغ آخر يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق “جرب – مثلث الإسكان مع كرا”.

وبين أنه عند وصول الفرقة للموقع اتضح وجود أربع إصابات “منهم إصابتين متوسطة وإصابتين بسيطة”، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الإصابات بالموقع وبعد ذلك نقلها إلى مستشفى العقيق العام “.

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