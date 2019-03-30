استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة المئات برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة

تواصل – واس:

استشهد، السبت، ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب المئات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة، خلال إحياء فعاليات يوم الأرض الـ43، والذكرى الأولى لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأفادت مصادر طبية ومحلية في غزة، باستشهاد الفتى تامر هاشم أبو الخير متأثراً بجراحه التي أصيب بها شرق خانيونس، والطفل أدهم نضال صقر جراء إصابته بقنبلة غاز مباشرة في وجهه شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى محمد جهاد جودت سعد، الذي استشهد جراء إصابته بشظايا في رأسه شرق مدينة غزة.

وأكدت المصادر إصابة 300 مواطن فلسطيني من بينهم 27 بالرصاص الحي و3 حالات حالتها حرجة و4 خطيرة.