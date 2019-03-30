«العمل» تحدد 3 ضوابط ملزمة للقطاع الخاص تحفظ «كرامة المرأة العاملة»

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب الأعمال إلى مراعاة عدد من الضوابط لعمل المرأة في القطاع الخاص، ضمن التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، تمكيناً لها في مقر عملها وحفظاً لكرامتها.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط النظامية التي يجب على أصحاب العمل مراعاتها هي توفير حراسة أمنية أو نظام أمني إلكتروني مناسب، إضافة إلى توفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل، تأمينا لاستراحتهن خلال ساعات العمل.

أما ثالث الضوابط التي يجب مراعاتها فهي توفير مكان مخصص ومهيئ ولائق لأداء الصلاة والاستراحة، وتوفير دورات مياه خاصة.