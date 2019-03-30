هل يستطيع مخترق جوالك من الشبكات اللاسلكية العامة قراءة رسائلك؟

تواصل- فريق التحرير:

أكد الخبير التقني، ياسر الرحيلي أن الشبكات اللاسلكية العامة والمجهولة خطيرة على أجهزة الجوال الخاصة إلا أن هذا لا يعني أن بمجرد الاتصال بها سيتمكن مخترق الأجهزة من الولوج إلى الرسائل.

وقال الرحيلي عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر تويتر، إن مجرد الاتصال لا يمكن المخترق من قراءة رسائل الواتساب أو التلجرام أو غيرها من رسائل الجوال.

وأوضح الرحيلي أن الخطر يكمن بشكل أساسي في اعتراض المعلومات المرسلة من برامج غير مشفرة أو تشفيرها ضعيف أو برامج يتم تغيير شهادتها والمستخدم قبل الشهادة المزورة، مبيناً أنه يتم اختراق الجهاز في حالات معينة إذا لم يكن النظام محدث بالتحديثات الأخيرة.