الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الإنذار المبكر» يُحذِّر أهالي منطقة الرياض

«الإنذار المبكر» يُحذِّر أهالي منطقة الرياض

«وطن بلا مخالف»: ضبط 2.9 مليون مخالف.. وترحيل 723 ألفاً

«وطن بلا مخالف»: ضبط 2.9 مليون مخالف.. وترحيل 723 ألفاً

خادم الحرمين والرئيس التونسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

خادم الحرمين والرئيس التونسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

هل يستطيع مخترق جوالك من الشبكات اللاسلكية العامة قراءة رسائلك؟

هل يستطيع مخترق جوالك من الشبكات اللاسلكية العامة قراءة رسائلك؟
0

تواصل- فريق التحرير:

أكد الخبير التقني، ياسر الرحيلي أن الشبكات اللاسلكية العامة والمجهولة خطيرة على أجهزة الجوال الخاصة إلا أن هذا لا يعني أن بمجرد الاتصال بها سيتمكن مخترق الأجهزة من الولوج إلى الرسائل.

وقال الرحيلي عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر تويتر، إن مجرد الاتصال لا يمكن المخترق من قراءة رسائل الواتساب أو التلجرام أو غيرها من رسائل الجوال.

وأوضح الرحيلي أن الخطر يكمن بشكل أساسي في اعتراض المعلومات المرسلة من برامج غير مشفرة أو تشفيرها ضعيف أو برامج يتم تغيير شهادتها والمستخدم قبل الشهادة المزورة، مبيناً أنه يتم اختراق الجهاز في حالات معينة إذا لم يكن النظام محدث بالتحديثات الأخيرة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

للوقاية من اختراق أجهزة «الماك».. استخدم هذا البرنامج

للوقاية من اختراق أجهزة «الماك».. استخدم هذا البرنامج

أنظمة الإنذار الذكية تعرض 3 ملايين سيارة لخطر الاختراق

أنظمة الإنذار الذكية تعرض 3 ملايين سيارة لخطر الاختراق

تسريب بيانات ملايين الأشخاص جراء اختراق تطبيق مراسلة شهير

تسريب بيانات ملايين الأشخاص جراء اختراق تطبيق مراسلة شهير

ميزة جديدة تنبه مستخدمي «جيميل» لمحاولات الاختراق

ميزة جديدة تنبه مستخدمي «جيميل» لمحاولات الاختراق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

من الذي بزكامه آذانا؟!
مقالات

من الذي بزكامه آذانا؟!

المزيد
الطوفان القادم (3)
مقالات

الطوفان القادم (3)

المزيد
غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد
العمل المؤسسي في العائلة 
مقالات

العمل المؤسسي في العائلة 

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>