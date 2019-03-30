تعرف على توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية على هذه المناطق

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس غد الأحد، حيث يتوقع أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، والرياض.

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية، والغربية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.