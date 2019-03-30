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الجيش اليمني يُسقِط رابع طائرة مسيرة للميليشيا الحوثية خلال شهر

الجيش اليمني يُسقِط رابع طائرة مسيرة للميليشيا الحوثية خلال شهر
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تواصل – متابعات:

كشفت مصادر عسكرية يمنية عن أن مقاتلي الجيش الوطني في اليمن أسقطوا طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية نهم، مشيراً إلى أن تلك الطائرة تعد الرابعة التي يتم إسقاطها خلال شهر مارس الجاري.

وأوضحت المصادر أن أفرادًا من كتيبة المهام الخاصة أسقطوا الطائرة أثناء تحليقها في أجواء المواقع الأمامية للجيش الوطني بمديرية نهم.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية السابعة أسقطت 7 طائرات مسيرة تابعة للإرهابيين الحوثيين، أثناء تحليقها فوق مناطق متفرقة من مديرية نهم وذلك منذ بداية العام الجاري.

من جهة أخرى، أعلنت السُلطات في محافظة الضالع جنوب اليمن نفيرًا عامًا لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهتين بالمحافظة.

وقال محافظ الضالع قائد المحور العسكري فيها اللواء علي مقبل، إن الضالع أعلنت نفيرها كاملة ملتحمة بجبهة مريس دمت وحمك العود قعطبة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وزار المحافظ مقبل، الخطوط الأمامية في جبهة مريس، فيما عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع القيادات العسكرية والأمنية والمقاومة وقيادات السُلطة المحلية لمناقشة الأوضاع الأمنية في جبهتي مريس دمت وحمك العود.

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