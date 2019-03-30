زوج المعلمة الناجية من «فجيعة الأمواه» يكشف عن حالتها الصحية

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أكد حسين العبدالعظيم زوج المعلمة بلقيس كاظم (32 عاماً)، تجاوزها مرحلة الخطر واستقرار حالتها بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لها في الجمجمة الأربعاء الماضي.

و”بلقيس كاظم” معلمة كانت في طريقها إلى مقر عملها هي وزميلاتها في مركز الأمواه شرقي عسير عقب عطلة نهاية الأسبوع غير أن سيارة انحرفت عن مسارها واصطدمت بالمركبة المقلة لهن ما أسفر عن وفاة صفية الغامدي وإيمان الظفيري والرضيع بدر، وإصابة بلقيس وطفلها محمد (5 سنوات).

وأوضح الزوج وفقا لـ«عكاظ» أنه وصل إلى خميس مشيط يوم أمس الأول الخميس قادماً من الأحساء بعد تلقي العزاء في ولده بدر، وأضاف أن زوجته سألت عن زميلتيها وابنها الرضيع بدر وعن السائق غير أنه لم يخبرها بالحقيقة.

وعن علاقتها بزميلتها الراحلة صفية الغامدي، أوضح أنها كانت تعمل مع زوجته في مدرسة الحمراء في الأمواه وتسكنان سوياً، ومع اختلاف وجهات السفر ظلتا تنسقان مواعيد الرحلات بحيث تكون مواعيد سفرهما ووصولهما متقارباً.

أما زميلتها الأخرى إيمان الظفيري، فكانت تسكن بجوارهما ويجتمعن بشكل يومي، وامتدح العبدالعظيم قائدة المدرسة نسيبة الغامدي، التي تعمل بها زوجته، ظلت تهاتف يوميا للاطمئنان على صحتها، وأشار إلى أن معظم أهالي حي صبحان بالأحساء يُخيم عليهم الحزن بسبب ما حدث لبلقيس وابنها وزميلاتها تعاطفا معها.