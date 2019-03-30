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إغلاق 3 محطات وقود جزئيًّا بالدمام لعدم التزامهم بلائحة التطوير

إغلاق 3 محطات وقود جزئيًّا بالدمام لعدم التزامهم بلائحة التطوير
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تواصل – الدمام:

أغلقت بلدية وسط الدمام ثلاث محطات وقود جزئيا، لعدم التزامها بلائحة التطوير بعد انتهاء المهلة المحددة، والتي تهدف البلدية من خلالها إلى تطوير كافة الخدمات البلدية ضمن برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، أنه تم إغلاق المحطات التي لم تلتزم بلائحة التطوير، مشيراً إلى أن البلدية قامت بالعديد من الحملات لتحسين وتطوير المحطات، وشكلت لجنة فنية وأعدت خطة عمل تستهدف المحطات المخالفة للضوابط والشروط الفنية والمشوهة للمنظر العام ومحاولة تحسينها ضمن خطة تعتمد على حصر محطات الوقود المستهدفة ووضعها وفق الأولويات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن، لافتاً إلى أن البلدية قامت بإنذارهم مسبقاً وحثهم بالالتزام بخطة التطوير.

وأضاف أن اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة تشدد على ضرورة التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورات مياه خاصة بالرجال وأخرى للنساء مزودة بمصدر للمياه، والنظافة العامة.

كما تشترط توفير مُصليَيْن للنساء والرجال إضافة إلى العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة، وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، والتخلص منها أولاً بأول بطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، ومراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق.

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