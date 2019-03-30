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أدوية مسروقة بـ4 ملايين ريال بيد 5 عمال نظافة بالمدينة.. هكذا تم رصدهم

أدوية مسروقة بـ4 ملايين ريال بيد 5 عمال نظافة بالمدينة.. هكذا تم رصدهم
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تواصل – المدينة المنورة:

كشف مصدر في صحة المدينة المنورة عن أن كاميرات المراقبة قادت إلى اكتشاف سرقة الأدوية من مستودعات أحد المستشفيات التي تورط فيها خمسة عمال من جنسية آسيوية يعملون في إحدى شركات النظافة المتعاقدة مع الصحة.

وأشار المصدر إلى أن قيمة المسروقات بلغت نحو 4 ملايين ريال، موضحاً أن كل مستودعات وزارة الصحة مراقبة بالكاميرات لمتابعة عمليات الدخول والخروج، وأن كل تفاصيل الحادثة في حوزة شرطة منطقة المدينة المنورة، وفقا لـ«عكاظ».

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة نجحت في إسقاط العصابة، وتمثلت الأدوية المسروقة في عقاقير مناعة وكبد.

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