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انطلاق جائزة سعد العثمان للتفوق العلمي بالدرعية الاثنين المقبل

انطلاق جائزة سعد العثمان للتفوق العلمي بالدرعية الاثنين المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

دعا الشيخ سعد بن عبدالعزيز العثمان، إلى حفل جائزة سعد العثمان للتفوق العلمي للطلاب والطالبات في المحافظة، والذي يقيمه للسنة الثامنة على التوالي في كلية المعرفة الأهلية في تمام الساعة الـ(6:30) مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 25 / 7 / 1440هـ.

يقام الحفل على شرف محافظ الدرعية -الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود- وبحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض – حمد بن ناصر الوهيبي، أمين الجائزة- وبتنظيم من مكتب التعليم بمحافظة الدرعية.

وتشجع الجائزة الطلاب المتفوقين والطالبات المتفوقات -من مدارس التعليم العام وكلية المعرفة، والمعهد العلمي، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة- وكذلك قادة المدارس والمعلمين والمعلمات ورواد النشاط والمرشدين بجوائز مادية ومعنوية.

يشار إلى أن الجائزة هي مبادرة من الشيخ سعد العثمان -أحد أعيان المحافظة- وبالتعاون مع مكتب التعليم بمحافظة الدرعية، لتشجيع التفوق العلمي للطلاب والطالبات في المحافظة، إضافة إلى أنه سيتم تكريم قادة المدارس والمعلمين والمعلمات ورواد النشاط والمرشدين، ضمن مجالات التكريم الجديدة في الجائزة.

من ناحيته، عبر فواز بن محمد آل داود -مدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية- عن شكره وتقديره للشيخ سعد العثمان على هذه المبادرة المهمة، وغير الغريبة على أهالي محافظة الدرعية، داعياً أعيان المحافظة والمؤسسات الأهلية إلى تبني مزيد من المبادرات التي تنمي الإنسان وتشجع على التفوق العلمي، منوهاً بالشراكات التي عقدها المكتب مع عديد من الجهات في المحافظة في هذا السياق.

 

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