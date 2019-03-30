خادم الحرمين يتسلم «المفتاح الذهبي» لمدينة تونس

تواصل – واس:

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، المفتاح الذهبي لمدينة تونس.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، في مقر إقامته بالعاصمة التونسية اليوم لشيخة مدينة تونس سعاد عبدالرحيم، يرافقها مساعدي رئيس بلدية تونس.

وأعربت شيخة مدينة تونس عن اعتزازها بالزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين للجمهورية التونسية.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين شيخة مدينة تونس، معرباً – حفظه الله – عن سعادته وشكره لتسلم هذا الرمز الذي يحمل اسم مدينة عريقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

ومعالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.