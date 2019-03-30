بدء تقديم المتقاعدين لـ«ضم الحكومي» إلكترونياً.. تعرف على الشروط

تواصل – فريق التحرير:

دعت المؤسسة العامة للتقاعد عملاءها المشتركين الخاضعين لأحكام نظامي التقاعد المدني أو العسكري العائدين للعمل لمدة لا تزيد عن سنة ولديهم خدمة سابقة خاضعة لنظامي التقاعد وسبق تعويضهم عنها، التقدم بطلب الاستفادة من خدمة (ضم الحكومي) عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

وأوضحت المؤسسة أنه سيتم اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2019م الاستغناء الكلي عن تقديم هذه الخدمة من خلال فروع المؤسسة وسيتم حصرها على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، وذلك وفقاً للإرشادات والشروط الموضحة أدناه.

الإرشادات والشروط:

1 – هذه الخدمة مقدمة لأي مواطن سعودي على رأس عمل حكومي (مدني أو عسكري) في الوقت الحالي.

2 – يجب توفر خدمة سابقة في القطاع الحكومي (مدني أو عسكري) و تم صرف مكافأة كتعويض عن هذه الخدمة من المؤسسة العامة للتقاعد.

3 – يحق للشخص التقدم بالطلب خلال السنة الأولى من تاريخ التحاقه بالعمل الحالي فقط.

4 – يعتبر تاريخ أول تقديم هو التاريخ المعمول به من أجل تحقيق الشرط الثالث حتى ولو كان الطلب ينقصه بيانات أو مرفقات.

5- يحق طلب ضم آخر فترة خدمة تم التعويض عنها في آخر طلب صرف أو أكثر من فترة طالما كان التعويض عنها مجتمعة في طلب صرف واحد، وكان طلب الصرف واحدًا.

6 – يجب توفر المرفقات التالي : صورة عن قرار التعيين للعمل الحالي ، صورة عن قرار المباشرة للعمل الحالي، صورة عن الهوية الوطنية بصيغة (JPG, JPEG – PNG) ولا يزيد حجم المرفق عن (1MB).

وبينت أن طريقة التقديم تكون عبر الرابط التالي