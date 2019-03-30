خادم الحرمين يستقبل رئيس الوزراء التونسي

تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم في مقر إقامته في تونس اليوم، دولة رئيس وزراء الجمهورية التونسية يوسف الشاهد.

ورحب دولته بخادم الحرمين الشريفين في تونس، عاداً هذه الزيارة تاريخية، فيما أبدى الملك المفدى سعادته بزيارة تونس، مؤكداً – أيده الله – عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

عقب ذلك، جرى بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

كما حضره من الجانب التونسي، معالي وزير الخارجية خميس الجهيناوي، ومعالي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، ومعالي وزيرة الشباب والرياضة وزيرة الصحة بالنيابة سنيا بالشيخ، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء طارق بن سليم.