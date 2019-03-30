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وفاة مواطن بجدة حاول التسلق إلى شباك غرفته بـ«حبل»

وفاة مواطن بجدة حاول التسلق إلى شباك غرفته بـ«حبل»
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تواصل – جدة:

توفي مواطن بحي الحمدانية في محافظة جدة بعد سقوطه من الدور الثاني من منزله على سور منزل جاره، ثم على الأرض، وقال ذووه إنه كان يبحث عن مفتاح شقته.

وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ من مواطن يفيد بسقوط شخص من داخل منزله على سور جاره ووفاته، وبعد انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر للموقع، وجد أحد أقارب المتوفى، والذي أفاد بأنه سقط من الدور الثاني للفيلا التابع لهم من شباك غرفته، وكان السقوط على سور بفيلا أخرى مجاورة.

وبعد الكشف عليه من قِبل دوريات الأمن والهلال الأحمر، اتضح أن المتوفى في الثلاثين من العمر، وملفوف على خصره قطعة قماش، وملقى على الأرض وتوجد آثار دماء بالموقع، فيما باشرت فرق الدفاع المدني لفتح باب المنزل للجهات الأمنية لإكمال المعاينة والاستدلال.

وقالت مصادر إن الجهات الأمنية تلقت إجابة من ذوي المتوفى أكدوا أن سبب الحادثة عندما فقد المتوفى مفتاح شقته، حيث قام بالتسلق إلى منزله باتجاه شباك غرفته، وانقطع به الحبل الملتف حول خصره، ما أدى إلى سقوطه ووفاته.

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