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«أمانة مكة» تكشف سِر «مقاطع إتلاف الزهور»

«أمانة مكة» تكشف سِر «مقاطع إتلاف الزهور»
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تواصل – مكة المكرمة:

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة بيانا توضح فيه حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي توثق لرفع مخلفات الزهور بمنطقة مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة الذي أُقيم مؤخراً.

وأشادت الأمانة بالنجاح الكبير الذي حققه مهرجان الزهور في نسخته الأولى وتحقيقه للأهداف المنشودة، مشيرة إلى أن عدد زواره تجاوز أكثر من 100 ألف زائر وحصوله على إشادة الجميع.

وأوضحت في بيانها، قائلة: “بعد نهاية فترة إقامة المهرجان أتاحت الأمانة الفرصة لجميع الزوار بالتقاط الزهور من السجاد، وبقيت الزهور متاحة في الموقع حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 22 /  07 / 1440هـ، ولمدة أسبوع كامل؛ حيث تم توزيع عدد 200 ألف زهرة للمواطنين”.

وأضافت: “قامت إدارة الحدائق بنقل الزهور الصالحة وزراعتها في عدد من الحدائق والميادين بمكة المكرمة والاستفادة منها في ميدان زمزم وممشى النسيم وحديقة الحسينية، وتم توزيع عدد منها لبعض الجهات الحكومية وتبقى في الموقع عدد من الزهور التالفة لا تتجاوز 10% من إجمالي الزهور التي شكلت السجادة؛ حيث قامت الأمانة بتنظيف وتطهير الموقع في أسرع وقت، وتم استخدام المعدات والآليات والعمالة لرفع مخلفات الموقع وتهيئته لوضعه السابق”.

وأوضحت الأمانة، في بيانها، حرصها التام على الاستفادة القصوى من الزهور، وتسخير كافة الإمكانات للمحافظة على البيئة، وتهيئة الأجواء الصحية بأطهر البقاع.

يذكر أن مقاطع فيديو وثّقها مواطنون، أظهرت المعدّات الثقيلة وهي تقوم بإتلاف كميات كبيرة من الزهور المستخدمة ضمن مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة، الذي أقيم الأسبوع الماضي؛ وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون الاستفادة منها وبصورة أفضل من إتلافها بهذا الشكل.

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