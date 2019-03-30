شهيدان وعشرات المصابين بنيران صهيونية خلال مسيرة العودة في غزة

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد شابين فلسطينيين جراء إصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الصهيوني شرق غزة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الشاب محمد جهاد سعد (20 عاما) استشهد جراء إصابته بشظايا بالرأس ونقل جثمانه إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة.

كما أعلنت الوزارة عن استشهاد أدهم نضال عمارة (17) عاماً بعد إصابته برصاص الاحتلال شرق غزة عصر اليوم، فيما تم فتح جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات استعدادا ليوم الأرض والتظاهرة المليونية على حدود غزة.

وأطلق الجيش الصهيوني، اليوم السبت، الرصاص على فلسطينيين خرجوا في مسيرات “مليونية الأرض والعودة” على الحدود بين قطاع غزة ودولة الاحتلال، مما أدى إلى إصابة 40 شخصاً على الأقل.

وأطلق الفلسطينيون على مسيرات السبت، مليونية “الأرض والعودة”، التي تتزامن مع الذكرى الأولى لخروج مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة، والذكرى الـ 43 ليوم الأرض.