الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«وطن بلا مخالف»: ضبط 2.9 مليون مخالف.. وترحيل 723 ألفاً

«وطن بلا مخالف»: ضبط 2.9 مليون مخالف.. وترحيل 723 ألفاً

خادم الحرمين والرئيس التونسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

خادم الحرمين والرئيس التونسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

«المرور»: 460 حادث وفاة خلال عام بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة (فيديو)

«المرور»: 460 حادث وفاة خلال عام بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة (فيديو)

شهيدان وعشرات المصابين بنيران صهيونية خلال مسيرة العودة في غزة

شهيدان وعشرات المصابين بنيران صهيونية خلال مسيرة العودة في غزة
0

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد شابين فلسطينيين جراء إصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الصهيوني شرق غزة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الشاب محمد جهاد سعد (20 عاما) استشهد جراء إصابته بشظايا بالرأس ونقل جثمانه إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة.

كما أعلنت الوزارة عن استشهاد أدهم نضال عمارة (17) عاماً بعد إصابته برصاص الاحتلال شرق غزة عصر اليوم، فيما تم فتح جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات استعدادا ليوم الأرض والتظاهرة المليونية على حدود غزة.

وأطلق الجيش الصهيوني، اليوم السبت، الرصاص على فلسطينيين خرجوا في مسيرات “مليونية الأرض والعودة” على الحدود بين قطاع غزة ودولة الاحتلال، مما أدى إلى إصابة 40 شخصاً على الأقل.

وأطلق الفلسطينيون على مسيرات السبت، مليونية “الأرض والعودة”، التي تتزامن  مع الذكرى الأولى لخروج مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة، والذكرى الـ 43 ليوم الأرض.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. تعرَّف على «البالونات الحارقة» سلاح الفلسطينيين لحرق الحقول الصهوينية

بالفيديو.. تعرَّف على «البالونات الحارقة» سلاح الفلسطينيين لحرق الحقول الصهوينية

طائرات بدون طيار تستهدف فلسطينيين في غزة

طائرات بدون طيار تستهدف فلسطينيين في غزة

الاحتلال الصهيوني يقتل فلسطينيين ويصيب العشرات شرق غزة

الاحتلال الصهيوني يقتل فلسطينيين ويصيب العشرات شرق غزة

إصابة صيادين فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني

إصابة صيادين فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

من الذي بزكامه آذانا؟!
مقالات

من الذي بزكامه آذانا؟!

المزيد
الطوفان القادم (3)
مقالات

الطوفان القادم (3)

المزيد
غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد
العمل المؤسسي في العائلة 
مقالات

العمل المؤسسي في العائلة 

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>