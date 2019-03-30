للعبرة.. «المرور» تروي قصة إصابة شاب بسبب القيادة المتهورة (فيديو)

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تواصل – الرياض:

أصيب الشاب حمد عويدي إصابة بليغة في حادِث مروري بسبب عدم ربط حزام الأمان وتهور صديقه الذي كان يقود السيارة بسرعة عالية.

وقال حمد الذي يتلقى العلاج في مدينة الأمير سلطان الإنسانية إن صديقه كان يقود السيارة بسرعة 140 كم / ساعة وكان منشغلاً بهاتفه الجوال فضلاً على عدم ربطه الحزام، بينما كان يجلس هو بجانبه غير رابط الحزام وكذلك شخصان آخران في الكرسي الخلفي.

وأضاف أن السيارة تعرضت لحادث فانقلبت بهم، وأُصيب على إثر ذلك في رأسه ولا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، حيث يبدو أنه يعاني من إعاقة ومشكلات في الجهاز العصبي.

ونشرت الإدارة العامة للمرور الفيديو لتوعية قائدي المركبات بخطر عدم الالتزام بالتعليمات المرورية، وعلقت: “لسلامتك.. استشعر مسؤوليتك قبل أن تكون العبرة فيك لغيرك”.

 

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