حادث غريب في حفر الباطن.. «جَمل» يسقط فوق وافد ويُهشِّم جسده

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تمكن فريق طبي مكون من عدة تخصصات بمستشفى الملك خالد العام، من إنقاذ وافد تعرَّض لحادثة سقوط جمل على جسده، أدى إلى تعرضه إلى العديد من الإصابات المتفرقة في جسده.

واستقبل قسم الإسعاف والطوارئ المريض وهو في حالة حرجة، وبعد إجراء كافة التحاليل المخبرية والإشعاعية اللازمة تبين وجود كسْر في الغضاريف الضلعية وكدمة في الرئة اليمنى وإصابة في الرأس ونزيف تحت الملتحمة وكسر في الفقرات الظهرية بالإضافة إلى إصابات أخرى طفيفة.

باشر الحالة فريق طبي مكوّن من ثلاثة تخصصات، جراحة الصدر وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العيون، حيث تم تقديم كامل الخدمات العلاجية والإسعافية للمريض، ومن ثم إحالته للتنويم ومكث أسبوعاً كاملاً ثم غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.