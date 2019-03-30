بالفيديو.. تعرَّف على «البالونات الحارقة» سلاح الفلسطينيين لحرق الحقول الصهوينية

تواصل – وكالات:

سلّط تقرير تلفزيوني الضوء على البالـونات الحـارقة، التي يستخدمها الفلسطينيون في قطاع غزة، خلال مواجهـاتهم مع دولة الاحتلال الصهيوني، بعد ظهورها من جديد في الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير، الذي نشرته قناة “DW” الألمانية، أن البـالونات الحـارقة تعتمد على الرياح للوصول إلى الأراضي الزراعية الصهيونية، حيث تتسبب في حـرائق كبيرة، لافتاً إلى أن دولة العدو عجزت حتى الآن عن إيجاد طريقة لاعتراضها.

وبيّن أن البالـونات الحـارقة بدأ استخدامها وإطـلاقها في الأسابيع الأولى لمسيرات العودة على حدود قطاع غزة مع دولة الكيان، وتسببت في حـرائق طالت عدة حقول زراعية صهيونية، وأدت إلى خسـائر مادية كبيرة.

وأشار التقرير إلى أن البالـونات الحـارقة توقف استخدامها لفترة قبل أن تعود مجدداً للظهور خلال الأسبوع الماضي، بعدما أطلقـها الفلسطينيون لليوم الرابع على التوالي باتجاه جنوب دولة الاحتلال، وسُجلت عدة حـرائق هناك.

وأكد أن الأجهزة الأمنيـة والصناعات العسـكرية الصهيونية تعمل منذ عام على إيجاد حل لمواجهة البـالونات، غير أنها لم تنجح حتى الآن في ذلك.