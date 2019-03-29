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توقعات «الأرصاد»: فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق

توقعات «الأرصاد»: فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول امطار رعدية على المناطق ( تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، والرياض، ومرتفعات نجران، وجيزان، وعسير، والباحة، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتتحول إلى شمالية غربية بعد الظهيرة بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي. وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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