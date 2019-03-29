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نائب وزير الدفاع يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

نائب وزير الدفاع يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس الخميس، معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي بسمو نائب وزير الدفاع بمناسبة زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، مهنئاً لسموه على منصبه الجديد، مشيراً إلى تطلعه للعمل من أجل تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية.

وعقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً تم خلاله استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرضا الجهود والمبادرات تجاه الأزمات التي تشهدها المنطقة ومنها ضرورة التصدي لممارسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، وأهمية تطبيق اتفاق السويد حول اليمن، ودور المملكة الداعم لتقدم العملية السياسية في اليمن، والدعم السعودي للجهود الأممية في هذا الشأن.

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