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346 وظيفة شاغرة للجنسين بالرياض.. فرص عمل مناسبة للجميع

346 وظيفة شاغرة للجنسين بالرياض.. فرص عمل مناسبة للجميع
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تواصل – الرياض:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توافر 346 وظيفة شاغرة للجنسين لحملة جميع المؤهلات وذلك بالتعاون مع عدد شركات القطاع الخاص.

وأوضحت الغرفة أن الشركات التي أعلنت عن الوظائف هي: “شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية – شركة مجموعة السلام – شركة اني و داني التجارية – شركة متجر العطور – شركة حلويات تاوة التجارية.

كما تتوفر وظائف لدى هذه الشركات “شركة كيف القابضة – شركة ساند دنت  – شركة مجموعة السلام  – شركة فود مارك العربية المحدودة – شركة ساعاتي القابضة – شركة فود مارك العربية المحدودة – شركة سربال للحراسات الأمنية”.

وأوضحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (هنـــا).

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