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«السلمي» يُحذر من بيع سلعة وإخفاء عيوبها: تمحق البركة (فيديو)

«السلمي» يُحذر من بيع سلعة وإخفاء عيوبها: تمحق البركة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الشيخ عبدالله السلمي، أن على البائع أن يظهر أي عيوب في السلعة التي يقوم ببيعها للمشتري أثناء عملية البيع وألا يخفي تلك العيوب.

وقال الشيخ عبدالله خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” الذي يذاع على قناة الرسالة، ردا على سؤال متصل باع هاتفا به عيب معين: “إنه يجب أن يذهب الشخص إلى المشتري ويخبره بعيب الهاتف”.

وأضاف الشيخ السلمي أنه إذا أخفى البائع هذا العيب، محقت بركة بيعهما؛ أي أنه لا بركة بهذا الشكل في المال.

 

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