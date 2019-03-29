«ترامب» يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك

تواصل – وكالات:

حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من أنه في حال عدم فعل المكسيك شيئاً لوقف قافلتي مهاجرين خرجتا من غواتيمالا فإنه سيغلق الحدود، مؤكداً دخول المزيد من المخدرات من كولومبيا الآن عما قبل تولي إيفان دوكي رئاسة البلاد.

وهاجم ترامب في تصريحات للصحفيين الذين رافقوه في زيارته إلى أعمال ترميم سد في وسط ولاية فلوريدا الحكومة المكسيكية؛ بسبب الفائض لصالحها في الميزان التجاري وأنها لم تفعل شيئاً لوقف عبور قوافل المهاجرين، على حد تعبيره.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إذا لم تضع المكسيك حداً نهائياً للهجرة السريّة إلى الولايات المتّحدة، فسأغلق الحدود الأسبوع المقبل”، وأضاف أن: “مكافحة الهجرة غير الشرعية هي أمر غاية في السهولة بالنسبة إلى المكسيك لكنهم لا يفعلون شيئاً سوى هدر أموالنا والكلام”.