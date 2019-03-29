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لماذا تُستخدم «الكلاب» في عمليات التفتيش وكشف الممنوعات؟ (فيديو)

لماذا تُستخدم «الكلاب» في عمليات التفتيش وكشف الممنوعات؟ (فيديو)
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كشفت الجمارك السعودية، أسباب استخدامها للوسائل الحية ومنها الكلاب، في عمليات التفتيش والضبط، كغيرها من الجهات الجمركية أو الأمنية حول العالم، وذلك للقدرات الفريدة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في تلك الكائنات.
ونشرت الجمارك، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو، يظهر أن استخدام الكلاب بدأ في عام 1980م وهي تُستورد من عدة دول أوروبية، من فصائل مثل “جيرمن شيبرد”، “بازل هاوند” “بولدوغ”، ذات المواصفات الخاصة.
وأوضح المقطع أن هذه الفصائل تتميز بالسرعة والحواس الفائقة والمرونة، وقدرتها على تتبع رائحة الممنوعات حتى لو اختلطت بمواد مضللة، كما تشعر بمشاعر الإنسان كالخوف والقلق، كما أن حاستي السمع والبصر لديها غير عادية، وأسباب أخرى تضمنها المقطع.
وأوضحت الجمارك أنه تم استيراد أكثر من 2400 وسيلة حية، لمختلف الجهات الأمنية، ويتم تدريبها في مركز تدريب متخصص في الهيئة العامة للجمارك، والذي يمثل مظلة تدريب الكلاب البوليسية في المملكة.
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