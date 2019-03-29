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واقعة طبيبة تحدث لأول مرة.. امرأة تلد مرتين خلال 26 يوماً

واقعة طبيبة تحدث لأول مرة.. امرأة تلد مرتين خلال 26 يوماً
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تواصل – وكالات:

سجّل مستشفى بنغلاديشي إنجاب توأم بعد 26 يوما من وضع الرضيع الأول في نادرة طبية لم تحدث من قبل، ويتمتع المواليد الثلاثة (ذكران وأنثى) بصحة جيدة.

وأوضحت صحيفة تلغراف البريطانية، أن امرأة بنجلاديشية تدعى عريفة إتي (26 عاما)، دخلت مستشفى جيسوري أول مرة في 25 فبراير الماضي، إثر شعورها بأعراض الولادة لتضع مولودا ذكرا لم يتمّ شهره التاسع، لكن الغريب عدم انتباهها بأنها لا تزال حاملا في توأم آخر.

وبعد مضي 26 يوما، عادت للمستشفى بأعراض ولادة ثانية، وبعد إجراء الفحوصات، اكتشف الطبيب توأم ذكر وأنثى في رحمها، فاستخرجهما بعملية قيصرية.

وقال الطبيب بودار دين، من طاقم المستشفى: “إن التوأم وُلد من رحم ثان في أحشاء الأم، وهو أمر نادر طبياً.

وأضاف “لم أشهد حالة مماثلة على مدار 30 عاما قضيتها في مجال الطب”، وغادرت المرأة المستشفى رفقة أبنائها الثلاثة، فيما أكد الطبيب أنهم يتمتعون بصحة ممتازة، وعلق الأب بقوله “سأبذل وسعي لأجعلهم سعداء”.

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