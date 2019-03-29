أطعمة خطيرة.. تجنبها عند بلوغك سن الـ 40 عاماً

تواصل – وكالات:

تتغير طريقة عمل جسمك وحرقه للدهون، مع تقدمك في العمر؛ لذا ينصح خبراء التغذية بالانتباه إلى النظام الغذائي مع بلوغك سن الأربعين.

ووفق «ميرور» البريطانية، كشفت دراسات بريطانية عدة أن 5 أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وغيرها. أبرزها الدونتس؛ إذ تحتوي القطعة الصغيرة منها على نحو 10 أونصات من السكر، و340 سعراً حرارياً و19 غراماً من الدهون؛ ما يتسبب بنهاية المطاف في زيادة الوزن، إضافةً إلى احتوائها على نسبة عالية من الكوليسترول والزيت والسكر ما يجعلها مصدراً للإصابة بالسرطان.

أما المشروبات الغازية، فتواجه بتحذيرات من علماء التغذية؛ إذ تؤدي إلى ضعف العظام وتجعلها أكثر عرضة للكسور، لغناها بالكافيين الذي يقلل امتصاص الكالسيوم، علاوة على حمض الفوسفوريك المساعد على هشاشة العظام والإصابة بالسمنة وارتفاع الضغط.